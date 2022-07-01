«Смотреть каждому россиянину»: Притула записал эмоциональное видео, в котором объяснил, что будет с россией после победы Украины

Популярный украинский телеведущий, волонтер Сергей Притула, записал эмоциональное видеообращение к российским гражданам. В видео шоумен на русском языке развенчал мифы о так называемой «спецоперации» путина в Украине, а также рассказал, какое будущее ждет жителей россии после победы Украины в войне.

Видео опубликовано в YouTube.

Притула отметил, что этим видео он «закрывает гештальт», поскольку 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, он обращался с призывом к российским звездам, наивно полагая, что они выступят против войны, развязанной путинским режимом.