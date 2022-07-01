«Смотреть каждому россиянину»: Притула записал эмоциональное видео, в котором объяснил, что будет с россией после победы Украины

Популярный украинский телеведущий, волонтер Сергей Притула, записал эмоциональное видеообращение к российским гражданам. В видео шоумен на русском языке развенчал мифы о так называемой «спецоперации» путина в Украине, а также рассказал, какое будущее ждет жителей россии после победы Украины в войне.
Видео опубликовано в YouTube.
Притула отметил, что этим видео он «закрывает гештальт», поскольку 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, он обращался с призывом к российским звездам, наивно полагая, что они выступят против войны, развязанной путинским режимом.
«Россияне, посмотрите это видео до конца и очень внимательно. Вам не понравится то, что вы увидите и услышите. Но большинство лекарств тоже невкусные. Зато полезные. Помогают решить проблему. Так что смотрите, и начинайте, наконец, думать своей собственной головой. Пока есть еще такая возможность», - подписал видео Притула.