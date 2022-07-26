С 1 августа николаевцы смогут оформить ID-карты и загранпаспорт в Одессе

С понедельника, 1 августа, жители Николаева смогут оформить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу в Одессе.

Об этом сообщил директор департамента по оказанию административных услуг Владислав Белан, передает Николаевский городской совет.

Для того чтобы оформить документы николаевцам необходимо:

- Записаться в отдельную очередь в ЦНАПе Николаева. Запись ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 14:00 по телефону (0512) 30-01-12 или лично по адресу: город Николаев, проспект Богоявленский,1.

- Оформить паспорт в Одессе по адресу проспект Добровольского, 106.

Учитывая необходимость путешествия в соседний город для получения желаемой административной услуги, в пресс-службе порекомендовали заранее проверять наличие необходимых документов.