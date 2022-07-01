Лучших спортсменов Николаева наградили стипендией мэра и городского совета

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26.07.2022 17:41

Во вторник, 26 июля воспитанники николаевских спортивных школ получили стипендию городского головы и городского совета.

Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта горсовета.

Отмечается, что денежное вознаграждение выплачивается за достижения в спорте за прошлый спортивный год, а стипендию спортсмены будут получать в течение года.

«От имени воспитанников спортивных школ благодарим депутатский корпус и мэра города Александра Сенкевича за поддержку наших спортсменов в трудные военные времена.Обещаем делать все возможное, чтобы и дальше прославлять город - герой Николаев на национальной и международной арене», - добавили в сообщении.

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