Лучших спортсменов Николаева наградили стипендией мэра и городского совета

Во вторник, 26 июля воспитанники николаевских спортивных школ получили стипендию городского головы и городского совета.

Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта горсовета.

Отмечается, что денежное вознаграждение выплачивается за достижения в спорте за прошлый спортивный год, а стипендию спортсмены будут получать в течение года.