Лучших спортсменов Николаева наградили стипендией мэра и городского совета

Во вторник, 26 июля воспитанники николаевских спортивных школ получили стипендию городского головы и городского совета.
Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта горсовета.
Отмечается, что денежное вознаграждение выплачивается за достижения в спорте за прошлый спортивный год, а стипендию спортсмены будут получать в течение года.
«От имени воспитанников спортивных школ благодарим депутатский корпус и мэра города Александра Сенкевича за поддержку наших спортсменов в трудные военные времена.Обещаем делать все возможное, чтобы и дальше прославлять город - герой Николаев на национальной и международной арене», - добавили в сообщении.