На Николаевщине бойцы терробороны вытащили из-под завалов живого щенка – все думали, что он умер

В Николаевской области бойцы 123 бригады терробороны Вооруженных Сил Украины спасли из-под завалов щенка.

Об этом сообщают на Facebook-странице бригады.

Сообщается, что щенок казался мертвым. Яму, в которой он был, уже хотели засыпать, но бойцы все же вытащили его. Оказалось, что животное контужено.

«Еще один выезд на место очередного преступления московитов, и еще одно хорошее дело. Контуженный взрывом щенок неподвижно лежал с самого утра, люди не обращали на него внимания, думали, что он мертв, уже работали экскаваторы и яму должны были засыпать», - сказано в сообщении.

Напомним, из-под завалов промышленного предприятия в Николаеве волонтеры Красного Креста достали раненую собаку.