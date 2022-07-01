В части Николаева и области усилили ограничение продаж алкоголя

В Корабельном районе Николаева и некоторых территориальных общинах области с 26 июля ужесточили ограничения по продаже опасных веществ и алкоголя.
Совместный приказ начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и командующего оперативной группировкой войск «Приморье» Андрея Гнатова опубликовано на Facebook-странице ОВА.
Данным приказом на определенных территориях полностью запрещена продажа сильнодействующих химических и ядовитых веществ, спиртосодержащих веществ, кроме сертифицированных лекарств и дезинфекторов.
Все алкогольные напитки на указанных территориях можно продавать только с 09:00 до 18:00.
Полностью алкоголь запрещено продавать военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, других формирований, участвующих в обороне Украины, а также лицам, имеющим признаки принадлежности к этим формированиям, например, форма, вооружение, спецсредства и т.д.
Перечень населенных пунктов, где будут действовать вышеуказанные ограничения:
Капустино, Каравелово, Зайчевское, Ясная Поляна (Мешково-Погореловская сельская территориальная громада), Галицыново, Лиманы, Лупарево, Прибужское, Украинка, Степовая Долина (Галицыновская сельская территориальная громада), Шевченково, Луч, Кот, Новогригоровка, Оленевка (Шевченковская сельская территориальная громада), Новониколаевка, Константиновка, Новоселовка, Заселье, Квитневое, Первомайское, Белозерка, Партизанское, Благодатное (Первомайская поселковая территориальная громада), Красное, Широкое, Красная Долина, Поляна (Широковская сельская территориальная громада), Кобзарцы (Снигиревская городская территориальная громада), Новоалександровка, Марьевка, Виноградовка, Добрая Криница, Лоцкино, Марьяновка, Доброе, Явкино, Красный Пруд, Отрадное, Киевское, Новоегоровка, Баштанка, (Баштанская городская территориальная громада), Новосевастополь, Краснополье, Татьяновка, Новоукраинка, Сергеевка, Озеровка, Романовка, Калуга, Березнеговатое, Семеновка, Высунск, Пришиб, Любомировка, Калиновка, Терновка, Мураховка, Большое Артаково, Левополье, Белая Криница, Яр, Веселое (Березнеговатская поселковая территориальная громада), Ноля (Владимировская сельская территориальная громада), Баловно (Константиновская сельская территориальная громада), а также в Корабельном районе города Николаева.