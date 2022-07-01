В части Николаева и области усилили ограничение продаж алкоголя

В Корабельном районе Николаева и некоторых территориальных общинах области с 26 июля ужесточили ограничения по продаже опасных веществ и алкоголя.

Совместный приказ начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и командующего оперативной группировкой войск «Приморье» Андрея Гнатова опубликовано на Facebook-странице ОВА.

Данным приказом на определенных территориях полностью запрещена продажа сильнодействующих химических и ядовитых веществ, спиртосодержащих веществ, кроме сертифицированных лекарств и дезинфекторов.

Все алкогольные напитки на указанных территориях можно продавать только с 09:00 до 18:00.

Полностью алкоголь запрещено продавать военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, других формирований, участвующих в обороне Украины, а также лицам, имеющим признаки принадлежности к этим формированиям, например, форма, вооружение, спецсредства и т.д.

Перечень населенных пунктов, где будут действовать вышеуказанные ограничения: