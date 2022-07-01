ЧНУ імені Петра Могили випустив перших в історії Миколаївщини лікарів

У липні 2022 року в ЧНУ імені Петра Могили вперше відбувся випуск медиків. Така подія є першою в історії Миколаївщини.

Про це повідомляє пресс-служба університету.

«Важливо, що більшість випускників медичного інституту нашого університету з початком війни почали працювати в лікарнях міста. За цей час вони отримали досвід роботи в умовах воєнного стану та продовжують стояти на варті здоров’я мешканців Миколаївщини», - йде мова у повідомленні.

Через напружену воєнну ситуацію в області випускники складали професійні іспити в стресовому стані, однак не покинули місто з патріотичних міркувань, а бажають продовжити навчання в інтернатурі на базах стажування нашого міста й області.

«Цей випуск є знаковим для Могилянки, адже висококваліфіковані медичні фахівці є суттєвою необхідністю для міста та нашого університету загалом. Таким чином спільними зусиллями ректора ЧНУ імені Петра Могили Леоніда Клименка, проректора з науково-педагогічної роботи та питань розвитку університету Миколи Клименка та директора медичного інституту Могилянки Геннадія Грищенка в 2016 році було відкрито медичний інститут та отримано ліцензію від Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», - додали в університеті.

Загалом цьогорічних випускників 46 осіб, зокрема 26 навчалися за державним замовленням й 20 – за кошти фізичних та юридичних осіб. Усі випускники отримали ступінь вищої освіти – магістр та професійну кваліфікацію – лікар. Гарантом освітньо-професійної програми є Микола Клименко, доктор медичних наук, професор ЧНУ імені Петра Могили.