В Одессе простились с погибшим командиром и офицерами 28-й механизированной бригады

Во вторник, 26 июля, в Одессе простились с командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляевым и офицерами, погибшими в бою с оккупантами.

Об этом сообщает бригада на своей странице в Facebook.

«Прощались с нашим командиром, полковником Виталием Гуляевым и офицерами бригады подполковником Виталием Бондаревым, подполковником Валентином Сергиенко, подполковником Александром Дейнеко, погибшими в бою за Украину. Когда теряешь таких людей, настоящих героев нашего времени, это очень больно. С самого начала вторжения России в Украину они храбро выполняли свой военный долг и уничтожали русских кафиров. Мы обязательно отомстим за каждого. Выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов», - говорится в сообщении.

В прощании приняли участие глава Одесской ОВА Максим Марченко и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Как известно, командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев погиб 23 июля в Николаевской области в результате ракетных обстрелов.