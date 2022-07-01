Из-за ремонтных работ на насосной станции «Николаевводоканала» несколько десятков домов будут без воды

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26.07.2022 22:26

В среду, 27 июля, специалисты ГКП «Николаевводоканал» планируют проводить аварийный ремонт на одной из насосных станций.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Итак, с 09:00 до 16:00 без воды будут жители таких адресов:

- проспект Мира 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 56, 58

- улица Космонавтов 68, 80, 82, 84, 92, 98, 100

- улица 11-я Продольная 115

- улица 12-я Продольная 1, 3, 5, 45, 47а, 47б

- улица Китобоев 2а, 4, 6, 12, 14

– улица Скульптора Измалкова 32, 132.

На предприятии извинились за временные неудобства.

Фотофакт