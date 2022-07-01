Принц Саудовской Аравии планирует построить небоскреб высотой в полкилометра и протяженностью в 120 км

Принц Саудовской Аравии Мохаммед планирует построить небоскреб высотой почти 500 метров и протяженностью 120 километров. Проект получил название «Зеркальная линия».

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal, опубликовав концепт проекта, сообщает Liga.net.

«Зеркальная линия» - это здания 480 метров высотой, 120 километров протяженностью с запланированным населением до пяти миллионов человек и стоимостью до $1 трлн.

Здание будет проходить через побережье, горы и пустыню. Сооружение в виде двух параллельных домов будет иметь внутри линию железной дороги, вертикальные фермы, стадионы и причалы для яхт.

Это сооружение – один из ряда шумных проектов в рамках «Ниом», проекта размером с Киевскую область, задуманного принцем Мохаммедом для диверсификации экономики Саудовской Аравии.

«Ниом», принадлежащий суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, хочет привлечь иностранные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест.

Первоначальная оценка «Зеркальной линии», проведенная в январе 2021 года, свидетельствовала, что строительство должно происходить поэтапно и может длиться 50 лет. Сотрудники «Ниома» в документе выразили несколько беспокойств. Люди могут избегать проживания в столь больших домах после пандемии, сооружение может изменить динамику грунтовых вод в пустыне и ограничить передвижение птиц и других животных.