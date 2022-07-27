Рада отменила ввозную пошлину на товары, где можно хранить зерновые и масличные культуры

Верховная Рада Украины проголосовала за отмену ввозной пошлины для товаров, используемых для обеспечения хранения и погрузки/разгрузки зерна и масличных культур.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 304 депутата. Целью законопроекта является освобождение от налогообложения ввозной пошлиной импорта в Украину мешков, рукавов для хранения зерновых и масличных культур и оборудования для их наполнения, погрузки, разгрузки.

Эта необходимость возникла в связи с вооруженной агрессией российской федерации, ведь возникла невозможность отправлять зерно на экспорт морскими портами с одновременным возникновением дефицита мест для хранения агропродукции. Многие элеваторы были уничтожены, а имеющиеся сейчас не были рассчитаны на такой объем хранения, поскольку раньше большинство урожая сразу ехало на экспорт и только часть было на хранении и реализовывалось постепенно в течение года.

Поэтому принятие данного Закона позволит решить проблему обеспечения надлежащего хранения сельхозпродукции и не снизить в запланированном объеме поступления валютной выручки в Украину от экспорта зерна, а в глобальном масштабе – способствовать недопущению мирового продовольственного кризиса, ведь по сложившейся ситуации каждая тонна украинского зерна есть. важной и может влиять на мировую продовольственную безопасность.

Напомним, ранее Украина просила ЕС предоставить временные хранилища зерновых, чтобы сохранить урожай и увеличить экспорт.