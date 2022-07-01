Две бригады и полк Национальной гвардии получили награду «За мужество и отвагу»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о награде почетным знаком «За мужество и отвагу» двух бригад и полка Национальной гвардии.

Об этом сообщает «Укринформ».

Почетным знаком «За мужество и отвагу» наградили:

– 8-й полк оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины. - 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины. - 3-я бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.

Награды предоставлены с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины.