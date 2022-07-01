«Настоящий герой, которого мы будем всегда помнить», – Зеленский о погибшем николаевском летчике

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибшего в бою николаевского летчика Александра Кукурбы.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Ранее сообщалось, что 26 июля погиб Герой Украины, начальник разведки штаба николаевской 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, майор Александр Кукурба .

– За время полномасштабной войны 160 украинским воинам я присвоил звание Героя Украины. И среди них – одному из самых эффективных украинских летчиков, майору Александру Кукурбе. В апреле в Мариинском дворце, в Белом Зале Героев Украины, я вручил ему орден «Золотая Звезда». Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы всегда будем помнить. Вечная память всем погибшим за Украину! Слава каждому и каждой, кто защищает наше государство! – сказал Зеленский.