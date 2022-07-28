«Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет так всегда»: Президент поздравил украинцев с Днем государственности

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем государственности Украины.

Обращение Зеленского опубликовано на его страницах в соцсетях.

Зеленский отметил, что 28 июля в стране снова неспокойное утро, снова – ракетный террор.

«Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет так всегда», – написал Президент.

– Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов Украины. Это три брата: Государственный флаг Украины, Государственный Герб и Государственный Гимн. На мой взгляд, важно отмечать не только появление государственности, но и объединяться для его сохранения. Мы думали, что воцарились в своей сторонке, мы кладем душу и тело за нашу свободу. Потому что забыли, что далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы не забыли, какого мы рода. А значит, нам точно улыбнется судьба. Это наша судьба, – сказал Зеленский.

Украина, 28 июля, впервые отмечает День украинской государственности. Ввести новый государственный праздник предложил в 2021 году Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины. Тогда же глава государства подписал указ об утверждении Дня государственности.

По его словам, точкой отсчета украинской государственности считается год основания Киева, столицы Киевской Руси и современной Украины. Потому новый праздник будет отмечаться в день расцвета украинской государственности – в день крещения Киевской Руси.