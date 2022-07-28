Синод ПЦУ обратился к вселенскому патриарху с просьбой лишить престола московского Патриарха Кирилла

В среду, 27 июля, священный синод Православной церкви Украины поддержал письмо ко вселенскому патриарху Варфоломею с призывом лишить московского патриарха Кирилла Гундяева его престола.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

«Во исполнение Постановления Архиерейского Собора Священный Синод поддержал внесенный Синодальной Богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому Патриарху Варфоломею и Предстоятелям Поместных Православных Церквей о привлечении российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишение его Патриаршего престола», - сказано в сообщении по результатам очередного заседания синода.

В письме синод ПЦУ также попросил вселенского патриарха квалифицировать действия патриарха кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматичные и привлечь его к канонической ответственности, а еще осудить доктрину «русского мира» и признать ее еретической.

«Важно понимать, что идеология современной русской православной церкви содержит угрозу не только для Украины, но и для целого православного мира [...] Мы призываем Вашу Всесвятость и Предстоятелей Поместных Православных Церквей как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла», — говорится в письме.

Напомним как Патриарх Кирилл заявил, что оккупанты «защищают россию на поле боя» в Украине.