Министр образования посетил разрушенные учебные заведения в Николаеве

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет посетил поврежденные и разрушенные в результате вражеских ракетных ударов учебные заведения в Николаеве.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Отмечается, что во время рабочей поездки с руководителями заведений Шкарлет обсудил организацию нового учебного года, кадровые вопросы и контингент учащихся.

О ситуации в сфере образования города чиновнику рассказал заместитель городского головы Анатолий Петров.

«Отдельные учебные заведения города, в которые попали российские ракеты, полностью уничтожены. Из 1058 учебных заведений области в разрушенном состоянии находятся 19, 175 повреждено (59 садиков, 94 школы, 10 профтехов, 12 учреждений высшего и профессионального высшего образования», – отметил Сергей Шкарлет.

По его словам, Николаевщина входит в тройку регионов в наибольшим количеством повреждённых учебных заведений.