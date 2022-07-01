Министр образования посетил разрушенные учебные заведения в Николаеве

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет посетил поврежденные и разрушенные в результате вражеских ракетных ударов учебные заведения в Николаеве.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Отмечается, что во время рабочей поездки с руководителями заведений Шкарлет обсудил организацию нового учебного года, кадровые вопросы и контингент учащихся.
О ситуации в сфере образования города чиновнику рассказал заместитель городского головы Анатолий Петров.
«Отдельные учебные заведения города, в которые попали российские ракеты, полностью уничтожены. Из 1058 учебных заведений области в разрушенном состоянии находятся 19, 175 повреждено (59 садиков, 94 школы, 10 профтехов, 12 учреждений высшего и профессионального высшего образования», – отметил Сергей Шкарлет.
По его словам, Николаевщина входит в тройку регионов в наибольшим количеством повреждённых учебных заведений.
«Николаевская область является третьей среди областей, в которых повреждено и разрушено наибольшее количество учебных заведений. Однако педагоги сделали все возможное, чтобы обучение было непрерывным, все соискатели были аттестованы, а выпускники получили документы по образованию. Горжусь всеми педагогами и благодарю за героизм! Держимся», - написал министр в своем Telegram-канале.