В гумштаб Домбровской завезли детские смеси и питание, подгузники и питьевую воду для николаевских семей

Гуманитарный штаб Татьяны Домбровской продолжает помогать николаевцам. Вчера туда завезли очередной груз.

Об этом Татьяна Домбровская сообщила в Telegram.

В гумштабе можно получить:

- питьевую воду;

- детские смеси;

- детское питание;

- подгузники и другие средства детской гигиены.

«Благодарна нашим надежным друзьям из Ивано-Франковска! Мы уже сбились со счета, сколько гуманитарной помощи они нам передали! Это просто поражает!» – написала Домбровская.

Гуманитарный штаб находится в г. Николаев, ул. Шнеерсона, 39 (по проспекту Центральному возле магазина цветов). Работает ежедневно с 10:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

С собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и, если есть, документ многодетной семьи, подтверждающий инвалидность или статус одинокой матери.