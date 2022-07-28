Турецкая компания бесплатно передаст Украине «Байрактар», на который собирали поляки

Турецкая компания Baykar заявила, что бесплатно передаст Украине ударный беспилотник «Байрактар», на который ранее поляки собрали деньги.

Об этом турецкая компания Baykar сообщила организатору сбора Славомиру Сераковскому.

«Мы впечатлены тем, что в вашей кампании приняли участие сотни тысяч поляков. Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности, и мы делаем предложение. В рамках вашей акции мы бесплатно передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они лучше защищали свою Родину наилучшим образом», — ответили организатору сбора в турецкой компании.

В сообщении также добавили, что 22,5 миллиона злотых, которые предназначались на покупку беспилотник, пойдут на гуманитарную помощь Украине, а 1,8 миллионов злотых, которые удалось собрать сверх нужной суммы, будут переданы украинской армии.

Компания подчеркнула, что будет следить за направлением собранных средств украинскими благотворительными организациями на цели, которые служат укреплению Украины.

«Мы стремимся сделать это предложение и эту кампанию успешными для спасения жизней невинных украинцев в такие трудные времена. Мы молимся, чтобы они закончились как можно скорее», - добавили в письме.

Напомним, что ранее компания Baykar заявила, что подарит три беспилотника «Байрактар», деньги на которые были собраны во время кампании фонда Сергея Притулы «Народный Байрактар». После этого Притула рассказал, на что пойдут собранные на беспилотники деньги.