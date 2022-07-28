Николаевские спасатели получили новое оборудование и снаряжение

В четверг, 28 июля, спасатели Николаевщины получили гуманитарную помощь от коллег из Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.
Об этом ГУ ГСЧС сообщили в своем Facebook.
Спасатели получили боевую одежду, пожарные каски, пожарные рукава, оборудование и снаряжение для более комфортных и эффективных условий труда при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Отмечается, что все имущество распределяется в соответствии с потребностями пожарно-спасательных подразделений.
«Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области выражают искреннюю благодарность и благодарность сотрудникам Службы спасения Ровенщины», добавили в сообщении.