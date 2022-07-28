Депортированные в россию мариупольцы возвращаются в Украину через Беларусь

Жители Мариуполя, депортированные россией, возвращаются в Украину через Беларусь

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

По словам Тимошенко, несколько человек которых россия вывозила из Мариуполя на территорию россии, через несколько недель самостоятельно добирались по территории Беларуси в Украину.

«Мы видели, как они переходят пешком на территорию Украины. Мы встречаем их тут, потому что они – украинцы , они возвращаются домой», - сказал он, находясь на момент включения на Волыни в районе границы с Беларусью

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты депортировали в рф около 2 миллионов украинцев.