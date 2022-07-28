Депутаты Николаевского горсовета согласовали изменения в Регламент – сессии во время войны будут проводить в формате видеоконференции

В период действия военного положения депутаты Николаевского городского совета могут проводить сессии дистанционно в режиме видеоконференции.

Соответствующее решение было принято сегодня, 28 июля, во время 13-й очередной сессии, которая проводилась в онлайн-режиме, сообщает «Преступности.НЕТ».

Так, директор юридического департамента Инна Бочарова предложила внести изменения в Регламент работы сессии Николаевского городского совета. По ее словам, департаментом были проанализированы нормы Конституции Украины, заключения Европейского суда по правам человека и другие нормативно-правовые акты и было принято решение, что городской совет имеет полномочия урегулировать в Регламенте порядок ведения сессии в условиях военного положения, в том числе заседать дистанционно и вести заседание в режиме видеоконференции.

Это решение поддержали 42 присутствующих депутата.

Отметим, что сегодня состоялось первое заседание сессии горсовета с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. 24 февраля должно было состояться очередное заседание, однако из-за военных действий и безопасности оно было отменено .