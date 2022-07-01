В Николаеве улицу Московскую переименовали в Мариупольскую

В четверг, 28 июля, депутаты Николаевского городского совета своим решением согласовали переименование улицы Московской на Мариупольскую.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Мэр Александр Сенкевич пояснил, что после 24 февраля, когда россия открыла все свои карты и показала, что пришла убивать украинцев, в Николаеве нет улиц и других названий, каким-то образом касающихся россии.

— Я считаю, что после того, как россия открыла все свои карты и признала, что с 14 года не какие-то прокси или квази объединения, имеющие разные названия народных республик, создают гражданскую войну, а это на самом деле россия, используя своих кадровых военных, 8 лет занималась тем, что создавала военные деяния. После 24 февраля это открылось и все встало на свои места. россия признала своими действиями, что она все это время убивала украинцев. Сегодня наши лучшие люди отдают свою жизнь за независимость нашего государства и свободу каждого из нас. Мы не имеем права иметь в городе улицу, каким-то образом совмещенную с названием столицы государства-агрессора, которое ведет войну против нашего народа.

Мэр предложил переименовать улицу Московскую на улицу Мариупольскую. Он объяснил, что решил избрать именно это название, потому что Мариуполь стал городом силой и сопротивления русским захватчикам. Тем более, во время обороны этого города погибло очень большое количество бойцов ВСУ, Нацгварди, различных бригад и объединений. Также Мариуполь стал примером того, как цинично и нещадно россия убивает гражданское население, где бы они ни находились - в прибежищах для беженцев, в местах, где находятся дети.

— Они убивают украинцев не потому, что хотят уничтожить военную инфраструктуру или начистить нацистов, а потому что мы являемся украинцами, создавая геноцид украинского народа, - добавил он.

Депутат Андрей Янтарь заявил, что он не против переименования улицы, однако предложил назвать ее «именем мариупольских героев», а именно улицей Героев полка Азов. Однако мэр отметил, что в боях за Мариуполь пало немало бойцов из дислоцируемой в Николаеве 36-й бригады и представителей других бригад.

Депутат Евгений Прудник добавил, что в Николаеве еще хватает улиц, названиями связанных с россией, поэтому предложение Янтаря можно учитывать при других переименованиях.

Предложение Андрея Янтаря не набрало достаточно голосов, поэтому мэр поставил на голосование свое предложение. В результате 39 депутатов поддержали решение мэра Николаева.