В Украине бомбоубежища и защитные сооружения могут вместить только 10% населения

В Украине на учете – около 21 тысячи защитных сооружений, этого количества достаточно для укрытия только 10% населения.

Об этом на брифинге сказал директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, сообщает «Укринформ».

– Сейчас в Украине на учете состоит около 21 тысячи защитных сооружений. На первый взгляд, цифра большая, но их достаточно для укрытия только около 10% населения, - отметил он.

Он объяснил, что самые простые укрытия лишь снижают влияние средств поражения на граждан, а защитные сооружения обеспечивают большую защиту.