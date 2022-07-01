Эстония прекращает выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения

Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан россии ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визе с целью обучения в Эстонии.

Об этом сообщает портал ERR.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, необоснованная война, которая развязала россия грубо нарушает территориальную целостность и независимость Украины, негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.

«Необходимо продолжать непрерывное давление на россию посредством санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность», - заявил Рейнсалу.

Кроме того, вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане рф и Беларуси смогут только при наличии визы, выданной Эстонией.

Поправкой к санкциям уточняется, что граждане этих стран, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе для работы.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций просят о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма», – сказал Рейнсалу.

Напомним, что десять граждан россии обратилось за визами на въезд в Украину.