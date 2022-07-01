Президент Зеленский наградил «Крестом боевых заслуг» генерала Гнатова, командующего обороной Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля наградил «Крестом боевых заслуг» 20 офицеров и других военнослужащих, отличившихся в защите от российского вторжения.

Об этом говорится в указе Президента №503/2022.

«Крестом боевых заслуг» наградили бригадного генерала Андрея Гнатова – начальника штаба – заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск. Напомним, что Гнатов руководит обороной Николаевской области.

Также награды вручили командующему Сухопутными войсками, генерал-полковнику Александру Сырскому, командующему войсками оперативного командования «Юг» генерал-майору Андрею Ковальчуку и заместителю командующего войсками оперативного командования «Юг» бригадному генералу Михаилу Драпатому.

Кроме того, был награжден командир артиллерийской боевой части среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко», старший лейтенант Анатолий Танцюра.