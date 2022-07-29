В «Николаевводоканале» рассказали об очистке сточных вод, сбрасываемых в Бугский лиман

В «Николаевводоканале» рассказали о технологии очистки сточных вод, сбрасываемых в Бугский лиман.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Друзья, знали ли вы, что технология очистки канализации базируется на использовании микроорганизмов? Живых! Биологическая очистка сточных вод осуществляется аэробными или анаэробными бактериями. Они питаются присутствующей в стоках органикой. Для функционирования аэробных бактерий загрязненная вода должна быть насыщена кислородом. Вот так космически смотрятся эти бактерии под микроскопом».