Украинский воин рассказал, как во время ракетного удара спас побратимов – он совершил три «рейса» в зону взрывов

Военнослужащий Егор из одной из бригад Воздушных Сил ВСУ 24 февраля спас восьмерых собратьев, эвакуировав их на собственном авто из-под взрывов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

По словам Егора, первый ракетный удар по части произошел в 5:06 утра. А уже в 7 часов раздался второй взрыв.

– Вражеская ракета попала в состав средств боевого поражения. Боеприпасы – ракеты, бомбы – сразу начали детонировать, – рассказывает Егор. - Я был старшим по наряду, поэтому дал команду начальнику стражи забирать оттуда личный состав. Но выводить людей из здания и идти пешком по открытой местности было очень опасно. Так что я принял решение взять собственный легковой автомобиль и на нем забрать ребят, - говорит Егор.

На территорию, где ежесекундно взрывались боеприпасы, Егору пришлось ездить трижды.

– Сначала забрал пятерых, потом еще двоих. Оставался один боец в окопе и с ним не было связи. Никто не знал, что с ним случилось, думали, что он 200-й… Я все равно решил вернуться и найти парня, – вспоминает военный. – Взял с собой двух боевых медиков, которые могли бы оказать помощь в случае ранения, и еще одного водителя, чтобы мог вывезти ребят, вдруг. Когда мы приехали, склад еще детонировал, вокруг все летало, взрывалось, горело. Пошли потихоньку. Где ползли, где приседали. В конце концов, бойца нашли – в шоковом состоянии, потому что возле него ракета упала, но живого!

Для Егора война началась еще в 2014 году. Тогда он заканчивал Луганский национальный аграрный университет. Сразу подписал контракт, был обычным солдатом-стрелком. Военный опыт научил его не поддаваться панике, направлять страх в нужное русло. К этому он призывает и других.