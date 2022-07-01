В Николаеве ликвидировали научно-педагогическую библиотеку: «Для оптимизации образовательных учреждений и эффективного использования бюджета»

Депутаты Николаевского городского совета ликвидировали научную педагогическую библиотеку на улице Адмиральская, 31.

Соответствующее решение было принято в четверг, 28 июля, в ходе онлайн-заседания сессии Николаевского горсовета.

Чиновник управления образования сообщил, что это решение связано с необходимостью оптимизации образовательных учреждений и эффективного использования бюджетных средств на их содержание. Она добавила, что библиотека не предоставляет образовательные услуги.

— Библиотека не является учебным заведением и не предоставляет образовательных услуг, поэтому будет логично, чтобы библиотечный фонд передать в управление культуры. Есть согласие управления культуры на передачу этих фондов и тем самым оптимизировать нашу структуру, - добавила она.

Что же касается кадров, то всех работников уволят, а это 16 человек.

Депутат Дмитрий Сичко поинтересовался, нашли ли этим работникам новое рабочее место, на что в управлении образования ответили, что не искали, ведь решение только вынесли на усмотрение депутатов и не логично было бы начинать процедуру с конца. Поэтому Дмитрий Сичко попросил, чтобы в управление образования занялись трудоустройством уволенных работников библиотеки, чтобы в войну никто из них не остался без работы. В управлении образования пообещали помогать в трудоустройстве – «на улицу никто не будет выброшен».