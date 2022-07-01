В Николаеве объединили «Цветик-Семицветик» и центр реабилитации детей и молодежи с инвалидностью

В четверг, 28 июля, депутаты Николаевского городского совета объединили городской центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями и городской центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью. Теперь это будет Городской центр комплексной реабилитации для детей и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Директор департамента труда и социальной защиты населения горсовета Сергей Василенко пояснил, что объединение учреждений позволит сократить часть административного персонала, в то время как профильные специалисты остаются на своих должностях. Функционал учреждений не изменится.

Он добавил, что оба центра сейчас работают, но несколько иначе, чем до войны. Например, в центре реабилитации детей пока не проводят групповую работу с воспитанниками, ведь в городе осталось только 42 ребенка из 135. Им уделяют внимание в индивидуальном порядке и оказывают гуманитарную помощь.

В центре «18+» остались 5 административных работников, вовлеченных в ежедневную деятельность городских терцентров по выдаче гуманитарной помощи, в том числе, людям с инвалидностью.

Председатель депутатской комиссии по гуманитарным вопросам Анна Норд напомнила, что решение о реорганизации заведений обсуждалось еще до войны, и оно все равно вышло бы на сессию.

— Не забывайте, что люди с инвалидностью, которые приходят в центр «18+», это фактически те дети, которые были в «Цветик-Семицветик». И для них этот переход будет менее травматичным, – прокомментировала она.

Также она отметила, что в связи с активными боевыми действиями многие получают инвалидность, поэтому возникает потребность в расширении центра реабилитации, ведь после войны можно столкнуться с гуманитарной проблемой, потому что людей, нуждающихся в помощи, будет очень много.