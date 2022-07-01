Жители Центрального района Николаева днем будут без воды - проводятся ремонтные работы

В пятницу, 29 июля, до 14:00 будет прекращено водоснабжение домов в Центральном районе города.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Без воды будут жители по:

- Артиллерийская улица от улицы Большая Морская до улицы Адмиральская.

- улицы Адмиральская от Артиллерийской улицы до улицы Мариупольская

- улицы Мариупольская от Адмиральской до улицы Большая Морская

- улицы Большая Морская от улицы Мариупольская до Артиллерийской улицы.

- улица Садовая 16

– проспект Центральный 135.

Отмечается, что отключение связанно с ремонтом водопроводной сети.