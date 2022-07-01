Жители Центрального района Николаева днем будут без воды - проводятся ремонтные работы

В пятницу, 29 июля, до 14:00 будет прекращено водоснабжение домов в Центральном районе города.
Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».
Без воды будут жители по:
- Артиллерийская улица от улицы Большая Морская до улицы Адмиральская.
- улицы Адмиральская от Артиллерийской улицы до улицы Мариупольская
- улицы Мариупольская от Адмиральской до улицы Большая Морская
- улицы Большая Морская от улицы Мариупольская до Артиллерийской улицы.
- улица Садовая 16
– проспект Центральный 135.
Отмечается, что отключение связанно с ремонтом водопроводной сети.
«Извиняемся за временные неудобства», - добавили в сообщении.