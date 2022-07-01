Жители Центрального района Николаева днем будут без воды - проводятся ремонтные работы

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29.07.2022 11:17

В пятницу, 29 июля, до 14:00 будет прекращено водоснабжение домов в Центральном районе города.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Без воды будут жители по:

- Артиллерийская улица от улицы Большая Морская до улицы Адмиральская.
- улицы Адмиральская от Артиллерийской улицы до улицы Мариупольская
- улицы Мариупольская от Адмиральской до улицы Большая Морская
- улицы Большая Морская от улицы Мариупольская до Артиллерийской улицы.
- улица Садовая 16
– проспект Центральный 135.

Отмечается, что отключение связанно с ремонтом водопроводной сети.

«Извиняемся за временные неудобства», - добавили в сообщении.

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