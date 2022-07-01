Президент Зеленский приехал в порт на Одесщине, где загружается зерном первое судно: «Наша сторона полностью готова»

В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Загрузка произошла в Морском торговом порту «Черноморск».

«Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал», – сказал Глава государства.

По словам Президента, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров – представителей ООН и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна.

Как сообщил Глава государства, экспорт может начаться в ближайшие дни.

«Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, который можно начинать», – рассказал Президент.

Владимир Зеленский убежден, что разблокирование экспорта украинского зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, нуждающихся в пищевой продукции.

«Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом мировой продовольственной безопасности», - подчеркнул он.

Наряду с Главой государства с процессом загрузки зерна ознакомились представители дипломатического корпуса. Среди них: Посол США Бриджит Бринк, Посол Великобритании Мелинда Симмонс, Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, Посол Канады Лариса Галадза, Фёдер Федерера, заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло, координатор системы ООН Оснат Лубрани.