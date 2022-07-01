Рада расширила список лиц, которые получат отсрочку от мобилизации

Верховная Рада приняла законопроекты, которыми расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации.

За законопроект №7481, предусматривающий, что не подлежат призыву во время мобилизации граждане, чьи родные погибли на войне с россией, в целом проголосовали 282 народных депутата, сообщил депутат Ярослав Железняк

«Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения», – говорится в законопроекте.

Еще один законопроект №7352 поддержал 281 нардеп. Он предусматривает изменения в законе о мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу определенных категорий лиц.

Изменения предусматривают, что право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы. как на 0,75 ставки.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.