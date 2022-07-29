«ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV»: 10 самолетов назвали в честь городов-героев Украины, среди них и Николаев

Самолетам госпредприятия «Антонов» будут называться в честь украинских городов-героев, которые проявили смелость и выдержку в войне россии против Украины или находятся под временной оккупацией армии рф.

Об этом сообщили в Facebook ГП «Антонов».

Воздушные суда будут иметь следующие надписи:

- Ан-124-100, бортовой номер UR82073 - ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

- Ан-124-100, UR82029 – ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

- Ан-124-100М, UR82027 – ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

- Ан-124-100М, UR82007 – ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

- Ан-124-100М, UR82008 – ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

- Ан-124-100-150, UR82072 – ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

- Ан-124-100М-150, UR82009 – ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

- Ан-28, UR-NTE – ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

- Ан-158, UR-EXJ – ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

- Ан-178, UR-EXP – ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

Отмечается, что решение было принято в рамках коммуникационной кампании Be Brave Like Ukraine. Таким образом госкомпания отметила День украинской государственности.

«На своих крыльях они понесут миром новейшую историю украинцев, которые отдали все ради сохранения родины, дали мужественный отпор российским захватчикам», – сказано в сообщении.

Напомним, как нардеп Александр Гайду заявил о единстве николаевцев в борьбе с оккупантами: «Это город с характером и враг никогда не сможет его сломить».