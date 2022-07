«ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV»: 10 самолетов назвали в честь городов-героев Украины, среди них и Николаев

Самолетам госпредприятия «Антонов» будут называться в честь украинских городов-героев, которые проявили смелость и выдержку в войне россии против Украины или находятся под временной оккупацией армии рф.

Об этом сообщили в Facebook ГП «Антонов».

Воздушные суда будут иметь следующие надписи:

- Ан-124-100, бортовой номер UR82073 - ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

- Ан-124-100, UR82029 – ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

- Ан-124-100М, UR82027 – ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

- Ан-124-100М, UR82007 – ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

- Ан-124-100М, UR82008 – ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

- Ан-124-100-150, UR82072 – ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

- Ан-124-100М-150, UR82009 – ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

- Ан-28, UR-NTE – ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

- Ан-158, UR-EXJ – ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

- Ан-178, UR-EXP – ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.