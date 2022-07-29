Президент Зеленский поздравил военнослужащих ССО ВСУ с профессиональным праздником и вручил государственные награды

В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Глава государства поздравил военных с их праздником – Днем сил специальных операций.

«Хочу поблагодарить вас за ваше великое дело, за ваш героизм. Прошу продолжать делать все, чтобы враг чувствовал, что покоя здесь нет и никогда не будет благодаря вашей службе, благодаря операциям, которые вы проводите так, чтобы у врага земля горела под ногами», – сказал Владимир Зеленский.

Президент представил Виктора Хоренко в должности командующего Сил специальных операций.

«Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день», – отметил он.

Владимир Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. В частности, Президент передал орден «Золотая Звезда» родным подполковника Александра Капичуна, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Группа специального назначения, возглавляемая Александром Капичуном, нанесла внезапный удар по технике противника в Киевской области. В результате было остановлено движение вражеской колонны, уничтожено около пяти единиц бронированной техники и значительное количество живой силы. Благодаря действиям группы враг не получил своевременное подкрепление, которое остановило наступление на Киев. Прикрывая уход группы специального назначения, подполковник Александр Капичун погиб.

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Глава государства также заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе.

Напомним, как Президент Зеленский приехал в порт на Одесщине, где загружается зерном первое судно, заявив, что «Наша сторона полностью готова».