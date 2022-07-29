Президент Зеленский посетил раненных украинских защитников в больнице на Одесщине

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область, проведал украинских защитников, проходящих лечение в одном из медицинских учреждений.
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.
Среди пациентов больницы, в частности, – гражданин Испании, защищающий Украину в рядах Интернационального легиона.
Зеленский пообщался с бойцами и пожелал им скорейшего выздоровления.
Президент подчеркнул важность реализации программы протезирования для военнослужащих, а также поинтересовался у персонала неотложными потребностями медицинского учреждения.
«Даже находясь на лечении, наши защитники сохраняют боевое настроение. Знайте, что мы очень поддерживаем вас. Выздоравливайте быстрее», - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, как Зеленский приехал в порт на Одесщине, где загружается зерном первое судно.