Президент Зеленский посетил раненных украинских защитников в больнице на Одесщине

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область, проведал украинских защитников, проходящих лечение в одном из медицинских учреждений.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Среди пациентов больницы, в частности, – гражданин Испании, защищающий Украину в рядах Интернационального легиона.

Зеленский пообщался с бойцами и пожелал им скорейшего выздоровления.

Президент подчеркнул важность реализации программы протезирования для военнослужащих, а также поинтересовался у персонала неотложными потребностями медицинского учреждения.

«Даже находясь на лечении, наши защитники сохраняют боевое настроение. Знайте, что мы очень поддерживаем вас. Выздоравливайте быстрее», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, как Зеленский приехал в порт на Одесщине, где загружается зерном первое судно.