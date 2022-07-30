Инструктор рассказал о подготовке николаевских морпехов: «Как правильно вести себя в бою и остаться в живых»

Инструктор николаевской Школы морского пехотинца старший сержант Виталий Лебедев рассказал о подготовке новобранцев морской пехоты.

Об этом сообщают ВМС Украины и Армия Информ.

– Главное, чему мы учим морпехов – это как правильно вести себя на поле боя и при этом остаться в живых. Ситуация на войне может изменяться достаточно скоро. Сейчас ты держишь оборону, вскоре переходишь к контратаковым действиям, а потом снова можешь перейти на оборонные рубежи. Так вот, во всем круговороте боевых действий надо уметь быстро оценивать обстановку, синтезировать сценарии ее развития и, исходя из этого, принимать соответствующее решение. Это как в школе, когда, например, учитель по математике дает вам набор из десяти цифр и учит, как их составить и поделить. Так и инструктор должен вооружить человека базовыми знаниями и научить логически мыслить, - поделился своими мыслями старший сержант Лебедев.

По его словам, особенность подготовки морских пехотинцев состоит в том, что они принадлежат к трем стихиям и должны быть готовы к выполнению любой сложности боевых и разведывательных задач в море, в воздухе и на суше. Их главной задачей является захват береговой полосы, портовой инфраструктуры, кораблей и морских баз противника из воздуха и воды.

– Их тактика ведения боя отличается от подразделений других родов войск. Они легче вооружены, но эффективность действий штормовых беретов обеспечивается высокой маневренностью, подчеркнул инструктор Школы морского пехотинца.

С учетом этого сейчас идет обучение недавно мобилизованных военнослужащих. Они еще не сдали экзамен на штормовой берет, но и днем, и ночью упорно тренируются, овладевая умениями и навыками по тактической, огневой, инженерной подготовке и другим дисциплинам. И в направлении того, чтобы морпехи в живых вернулись домой, сегодня и направлена работа старшего сержанта Лебедева и других инструкторов Школы морского пехотинца, которые ежедневно в классах и на полигоне учат людей умению выживать и побеждать на войне.