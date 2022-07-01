Жителя Буковины приговорили к 10 тюрьмы за попытку изнасилования малолетней внучки

За покушение на изнасилование малолетней внучки буковинца приговорено к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В ходе судебного разбирательства доказано, что в ноябре 2021 года 60-летний мужчина, находясь по месту жительства своей 9-летней внучки, пытался ее изнасиловать. Совершал противоправные действия в отношении девочки в состоянии алкогольного опьянения. Ребенку удалось вырваться и скрыться.

Кроме того, установлено, что в 1983 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Мужчину осудили по части 2 статьи 15, части 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что ООН рассматривает более 150 обращений украинцев о изнасиловании российскими оккупантами.