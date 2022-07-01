«Командиры отморожены, могут тебе в ногу выстрелить, им за это ничего не будет»: оккупант жалуется на безнаказанность начальства, подозревая их в употреблении наркотиков

Оккупант в телефоном разговоре со своей женой рассказывает о как командиры безнаказанно издеваются над подчиненными и все время находятся под наркотиками или крепким алкоголем.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Сам оккупант называет командиров своего подразделения «отморожеными».

- Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет. «Чистили оружие и случайно выстелили, бывает», - скажут. Я же тебе говорю, отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то ЛСД или еще какой-то хр*нью. Они все время в таком бодром состоянии, я просто на зрачки не обращал внимания, нужно обратить. Оно все такое агрессивное, такой только наркоша может сделать, что солдатом дают, знаешь, что они не чувствуют усталости и боли. Я вот думаю, что они под вот этой хр*нью или водкой глушатся.

Жена возразила, сказав, что если бы командиры пили водку это можно было бы определить по перегару. Однако оккупант сказал, что они «водкой постоянно они глушатся, через день».

Напомним, что перехваченные разговоры оккупантов и анализ повреждений подтверждают, что барак в Еленовке был взорван изнутри.