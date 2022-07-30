Министр обороны Украины Резников анонсировал поставку средств «для укрепления нашей обороноспособности» из США

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал поставку нового вооружения из США.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Он отметил, что пообщался с Министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил скорую поставку оружия.

«Мы поддерживаем постоянный диалог с Министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином III. Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности», - написал Резников.

Напомним, 20 июля стало известно, что Белый дом должен объявить новый пакет военной помощи Украине, в который войдут дополнительные системы HIMARS.