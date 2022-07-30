«Николаевэлектротранс» получил пожарный автомобиль, чтобы оперативно ликвидировать возгорания после обстрелов

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» получило пожарный автомобиль для своих нужд от благотворительной организации.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Такая помощь стала возможна благодаря содействию благотворительной организации «Бердичевский благотворительный фонд Оберег-26» и лично гражданину Польши Marcin Obalek.

Уже с начала следующей недели группа работников предприятия пройдет соответствующее обучение, чтобы при необходимости уметь оперативно ликвидировать пожары еще до прибытия спасателей. В условиях постоянных хаотических обстрелов города такая помощь необходима и актуальна.