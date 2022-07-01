Самый младший волонтер Николаева передала морпехам портативную зарядную станцию

5-летняя жительница Николаева Вероника передала для бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского портативную зарядную станцию.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Никакой ракетный террор российских войск не помешает жителям Николаева помогать своим защитникам приближать победу. Так, самый молодой волонтер города-героя Украины пятилетняя Вероника передала на передовую бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского портативную зарядную станцию, чтобы наши морпехи всегда были на связи», - сообщили в 36-й ОБрМП.

Мать Вероники рассказывает, что это уже не первый ее сбор, а помогают морпехам, потому что среди них есть родственники и знакомые, которые находятся в плену, и тоже очень ждут их дома.