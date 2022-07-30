Музеи Тайваня на примере Украины учатся эвакуировать экспонаты и реликвии

Тайваньский национальный дворец-музей, который имеет одну из лучших в мире коллекций китайских имперских реликвий, активно изучает вопрос сохранения экспонатов в случае вторжения Китая. На прошлой неделе музей даже провел соответствующие учения.

Как пример тайваньские специалисты берут Национальный музей во Львове, который после начала полномасштабного вторжения упаковал и спрятал тысячи своих экспонатов.

При этом в комментарии СМИ еще три музея острова подтвердили, что разрабатывают стратегию по эвакуации своих коллекций. Речь идет о Национальном тайваньском музее, Национальном музее истории Тайваня и Национальном тайваньском музее изящных искусств.

Напомним, в Николаеве все музейные экспонаты подготовлены к возможной эвакуации, но Минкультуры пока таких задач не ставило.