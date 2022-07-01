Пограничная служба завершила обучение кинологов и их «четырехлапого спецназа»

Государственная пограничная служба завершила подготовку «четырехлапого спецназа». Около ста пограничников и их воспитанников успешно завершили обучение и овладели профессией кинолога.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
«Это юноши и девушки, которые по зову сердца решили стать кинологами и объединили свою жизнь с охраной государственных рубежей. Для службы на границе четвероногих учили искать оружие, взрывчатку, наркотики и задерживать нарушителей. Теперь у злоумышленников никакого шанса нарушить границу», - говорится в сообщении.