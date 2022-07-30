В Николаеве поврежденные вражескими обстрелами троллейбусы в скором времени выйдут на маршруты

В Николаеве троллейбусы, поврежденные в результате российских обстрелов, ремонтируют, поэтому уже со вторника, 2 августа, они постепенно начнут выходить на маршруты и количество общественного транспорта на улицах города увеличится.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Мэр напомнил, что 14 июля во время обстрела Николаева было повреждено 18 троллейбусов, из них 16 – это новые брендированные троллейбусы, которые городские власти закупили в прошлом году.

В общей сложности с начала полномасштабной войны в Николаеве был поврежден 31 троллейбус, пять из них не подлежат восстановлению.