На Прикарпатье простились с пилотом-героем Александром Кукурбой, который служил в Николаеве

На Прикарпатье провели в последний путь летчика Александра Кукурбу, который погиб, выполняя боевое задание на востоке.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Напомним, что Александр служил начальником разведки штаба 299 бригады тактической авиации в Николаеве. Он был удостоен звания Герой Украины.

«У родного дома Александра Кукурбы в горном селе Верхний Вербеж негде яблоку упасть. Провести летчика в последний путь пришли сотни людей: родные, односельчане, с передовой приехали побратимы. Могилу героя изнутри люди выложили цветами – по местной традиции, так чествуют очень уважаемых людей», - говорится в сюжете.

Александр был заместителем командира эскадрильи и настоящим асом. Летал на штурмовом Су-25. Бой с рашистами принял в первые же минуты полномасштабного вторжения – пытался остановить вражеские колонны, двигавшиеся на Херсон и Киев.

- Сто боевых вылетов совершить – не просто так. Что такое штурмовая авиация – в самый ад летит самолет. По нему работает все, что может работать. Летчики штурмовой авиации – это все герои. Потому что каждый полет может стать последним, – рассказал один из присутствующих на похоронах военных.

На счету Александра Кукурбы – более 20 уничтоженных вражеских танков, 50 единиц бронетехники и более 300 оккупантов. В 28 лет он стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

- Это был вылет, была поддержка наших ребят, нужна была поддержка с воздуха. Он выполнил задание на отлично... Последний полет – он уничтожил орков, – рассказал друг детства Владислав Бадьон.

Александру Кукурбе отдали последние военные почести – на земле и в небе. По летной традиции над могилой Героя пролетают его побратимы на истребителях и штурмовиках. Так прощаются с пилотами, которые навсегда ушли в небо.