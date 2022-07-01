«Слуги» передали Збройним Силам України військову автівку зразків НАТО

Народний депутат від партії «Слуга Народу» Максим Дирдін, депутати Миколаївської облради Віталій Порхун та Євгеній Ігнатенко разом з депутатом Первомайської міської ради Євгеном Цушко передали одному з військових підрозділів військову вантажівку, яка раніше перебувала на озброєнні в країні, що входить до складу НАТО.

Під час Саміту міжнародних волонтерських організацій та їхніх донорів у литовському місті Вільнюс Максим Дирдін разом з Віталієм Порхуном розповіли колегам про нагальні потреби українських військових, і транспорт – перша серед них. Тож вже за кілька тижнів литовські благодійники придбали та доставили машину до Польщі.

- Ми забрали вантажівку з Польщі та привезли до Первомайська. Разом з цим немалим шляхом пробіг – лише 16 тисяч кілометрів, тобто вона майже нова і в ідеальному стані, – розповів Максим Дирдін.

Депутат Євгеній Ігнатенко воює з окупантами в лавах ЗСУ, тому як ніхто інший розуміє потреби наших військових. Він поспілкувався із командуванням одного з підрозділів, де розповіли про необхідність саме у військових вантажівках, які б забезпечували логістику та були економічними у використанні.

- Військова логістика – це постійний процес безперебійного підвозу зброї та продовольства, що забезпечує боєздатність та життєдіяльність ЗСУ. Тому потреба в саме такому транспорті під час війни є вкрай гострою. Я вдячний своїм колегам Максиму Дирдіну та Віталію Порхуну за те, що вони розуміють важливість цього процесу та працюють для задоволення військових потреб, – пояснив Євгеній Ігнатенко.

Отже, за три тижні з початку співпраці з литовським фондом, команда «Слуги Народу» доставила вантажівку з-за кордону та передала військовим на південному напрямку. Депутати розповіли, що литовські волонтери благодійного фонду «VŠĮ Vienas k paramos fondas» придбали машину американського виробництва, що раніше перебувала на озброєнні країни НАТО. Директором фонду є Олег Шураєв, який є громадянином Литви, але має українське коріння.

- Насправді, у країнах Європи, не виключенням є і Республіка Литва, зараз проблеми на вторинному ринку з такими машинами – військовими вантажівками, тому часу для пошуку та купівлі потрібно дуже багато. Ми чекали на це авто близько трьох тижнів, але воно в ідеальному стані і, впевнений, нашим військовим точно буде в нагоді, – розповів Віталій Порхун.

У Польщі благодійний фонд «Stowarzyszenie przyjaciół ziemi medyckiej», директором якої є Маріуж Гуменний, завантажив машину гуманітарною допомогою для українців, аби вона не їхала пустою. Частину депутати передали військовим у кузові машини, а перед тим подбали про догляд за машиною.

- Хоча пробіг на машині був невеликий, але ми все одно вирішили додатково провести в Первомайську технічний огляд, за що окремо дякую первомайським небайдужим підприємцям, – поділився Максим Дирдін.

Команда депутатів запевнила, що і надалі буде продовжувати працювати для допомоги тим, хто захищає Україну.