Папа Римский предположил, что покинет свой пост из-за состояния здоровья

Папа Римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты столь активно и не исключил возможности отхода от дел.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме, – сказал Франциск на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады. – В моем возрасте и с этим ограничением (у Папы Римского уже долгое время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидной коляске) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону.

- Дверь остается открытой, такой вариант вполне нормальный. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом, - добавил понтифик.

По его мнению, «ничего необычного не произойдет, никакой катастрофы не произойдет». Папа Римский объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему предлагали это провести.