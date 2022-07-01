Вилкул по примеру Николаева решил искать коллаборантов в Кривом Роге – обещает от 10 до 50 тысяч, если информация подтвердится

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предлагает жителям за денежное вознаграждение предоставлять информацию о шпионах и предателях, которые работают на российскую федерацию, собирают и передают информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в социальной сети Facebook.

Вилкул отметил, что некоторые граждане подло работают на российских оккупантов, «получая кровавые деньги», за сдачу дислокаций и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины, за информацию о размещении складов, корректируют огонь оккупантов.

«Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели. Наши спецслужбы активно работают по поиску этих преступников и находят их. Однако наиболее эффективной эта работа будет, если для этого мы объединимся все вместе. Мы делаем специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на которые вы сможете сообщить о коллаборантах и предателях», - сообщил он.

Информацию о таких людях можно предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров – Вайбер, Ватсап, Телеграмм, Сигнал или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com

Александр Вилкул просит сообщать фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны, о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных, или кто корректирует огонь по нашей территории.

«Если возможно, укажите номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц. Кроме того, необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии – добавьте фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу. Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок-агитатор за «русский мир» (только подчеркиваю – нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) – 10 тысяч гривен. Такие люди, по сути, тоже являются вражескими агентами влияния. Просьба к вам - также в ваших сообщениях предоставлять свои данные – фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи с вами, уточнения обстоятельств и выплаты вознаграждения», - пообещал политик.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня. Позже Ким сообщил, что уже задержали около 10 коллаборантов, работавших на рф.