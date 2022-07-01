Часы Адольфа Гитлера продали на аукционе за $1,1 миллиона

В США на аукционе Alexander Historical Auctions продали наручные часы которые, как утверждается, принадлежали немецкому диктатору Адольфу Гитлеру. Анонимный участник приобрел аксессуар за 1,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает ВВС.

В каталоге аукциона говорится, что часы, возможно, были подарком на день рождения нацистскому лидеру в 1933 году, когда он стал канцлером Германии. На золотом корпусе часов Andreas Huber изображён орел, свастика и инициалы AH.

Также на часах три даты: рождение Гитлера, дата, когда он стал канцлером, и день, когда нацистская партия победила на выборах в марте 1933 года.

Согласно оценке аукционного дома, часы были взяты в качестве сувенира, когда в 4 мая 1945 года около 30 французских солдат штурмовали альпийское убежище Гитлера Бергхоф. Считается, что затем их перепродали, и они сохранялись в нескольких поколениях семьи предыдущего владельца.

В числе других лотов аукциона было платье, принадлежавшее жене Гитлера Еве Браун, фотографии нацистских чиновников с автографами и желтая тканевая звезда Давида со словом Jude, которую нацисты требовали от евреев нашивать на одежду для идентификации и стигматизации.

Еврейские лидеры накануне продажи осудили решение выставить часы на торги, однако аукционный дом, в прошлом продававший и другие нацистские реликвии, что его целью является сохранение истории.

В частности, в открытом письме, подписанном 34 еврейскими деятелями, торги назывались «отвратительными» и содержался призыв снять с аукциона нацистские предметы.

Раввин Менахем Марголин, председатель Европейской еврейской ассоциации, сказал, что сделка «помогла тем, кто идеализирует все то, что отстаивала нацистская партия».

«Хотя очевидно, что уроки истории необходимо усвоить - и настоящим нацистским артефактам действительно место в музеях или научных учреждениях, - предметы, которые вы продаете, явно ими не являются», - написал он.

В беседе с немецкой прессой перед продажей представители аукциона заявили, что их цель - сохранить историю, а большинство проданных предметов хранятся в частных коллекциях или переданы в дар музеям Холокоста.

«Историю надо сохранять, будь то хорошую или плохую. Если уничтожить историю, не будет доказательств того, что она была», - заявила вице-президент аукционного дома Минди Гринштейн.

Alexander Historical Auctions также объяснил, что не может предоставить доказательства того, что Гитлер действительно носил часы. Однако независимый эксперт пришел к выводу, что, по всей видимости, часы принадлежали ему.

Отмечается, что сумма, за которую продали лот, оказалась значительно ниже его стартовой цены: за него рассчитывали выручить от 2 до 4 миллионов долларов.

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