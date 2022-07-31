россия активно готовится к проведению псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины, - ГУР

Россия с помощи так называемого «референдума» пытается присоединить к своему составу временно оккупированные территории Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала «Киев».

По словам Скибицкого, ГУР четко видит подготовительные мероприятия, которые проводит оккупанты.

«На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "единая россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи русских паспортов. Это комплекс мероприятий, которые сейчас россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум», – заявил представитель военной разведки Украины.

По словам Вадима Скибицкого, для того чтобы не допустить закрепления россии и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, наши украинские будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.

Напомним, что британская разведка сообщила, что москва давит на своих ставленников на Юге по поводу проведения референдумов.