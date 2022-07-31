В МИД Латвии осудили теракт в Еленовке и призвали ограничить въезд россиян в ЕС

Латвия снова предложила запретить выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter .

«Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленивке и продолжающиеся российскими военными против Украины зверства. ЕС должен рассматривать россию как государство спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан», - подчеркнул глава латвийского МИД.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Оленовке, где кафиры содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв . Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «ДНР» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и его владелец пригожин .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Оленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Оленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Оленовке.

Также в ООН заявили о готовности направить своих экспертов для расследования трагедии в Еленовке.

Однако кафиры не допустили «Красный Крест» в Еленовскую колонию, где погибли украинские военнопленные.